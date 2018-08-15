Несколько человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву на юге Киргизии

На юге Киргизии в Кара-Кульджинском районе Ошской области с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 13 человек, среди них есть дети, - сообщила в среду "Интерфаксу" главный врач районного Центра общеврачебной практики Чынара Кармышакова.
По словам собеседницы агентства, все госпитализированные 13 человек являются жителями сел Калматай и Кыз-Мазар Кара-Кульджинского района, которые употребляли в пищу мясо крупного рогатого скота, заболевшего сибирской язвой.
Ч. Карымшакова указала, что среди поступивших в медучреждение есть дети.
"В ходе обследования госпитализированных была первоначально выявлена кожная форма заболевания, всем сельчанам оказывается медицинская помощь, в течение 14 дней они будут находиться под наблюдением врачей", - сказала главврач.
Она добавила, что в настоящее время проводятся лабораторные исследования, по итогам будет поставлен более точный диагноз.
В июне также на юге Киргизии, в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области с подозрением на сибирскую язву также были госпитализированы 13 человек.
Сибирская язва относится к группе особо опасных заболеваний сельскохозяйственных и диких животных, люди также к нему восприимчивы. Инфицирование людей происходит при контакте с заболевшими сельскохозяйственными животными: в процессе ухода за больными животными; при проведении вынужденного убоя без уведомления ветеринарных специалистов; при разделке туш и захоронении трупов животных, павших от сибирской язвы; при кулинарной обработке инфицированного мяса; при торговле мясом на рынке.
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