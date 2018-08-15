Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9254 RUR   0.0255 GBR   2.1593 TRY   0.2621

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.20 Brent   72.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 29° Завтра 22° 31° 17 Авг 23° 32° 18 Авг 23° 31°

СНГ 15.08.2018 13:17

Несколько человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву на юге Киргизии

На юге Киргизии в Кара-Кульджинском районе Ошской области с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 13 человек, среди них есть дети, - сообщила в среду "Интерфаксу" главный врач районного Центра общеврачебной практики Чынара Кармышакова.

По словам собеседницы агентства, все госпитализированные 13 человек являются жителями сел Калматай и Кыз-Мазар Кара-Кульджинского района, которые употребляли в пищу мясо крупного рогатого скота, заболевшего сибирской язвой.

Ч. Карымшакова указала, что среди поступивших в медучреждение есть дети.

"В ходе обследования госпитализированных была первоначально выявлена кожная форма заболевания, всем сельчанам оказывается медицинская помощь, в течение 14 дней они будут находиться под наблюдением врачей", - сказала главврач.

Она добавила, что в настоящее время проводятся лабораторные исследования, по итогам будет поставлен более точный диагноз.

В июне также на юге Киргизии, в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области с подозрением на сибирскую язву также были госпитализированы 13 человек.

Сибирская язва относится к группе особо опасных заболеваний сельскохозяйственных и диких животных, люди также к нему восприимчивы. Инфицирование людей происходит при контакте с заболевшими сельскохозяйственными животными: в процессе ухода за больными животными; при проведении вынужденного убоя без уведомления ветеринарных специалистов; при разделке туш и захоронении трупов животных, павших от сибирской язвы; при кулинарной обработке инфицированного мяса; при торговле мясом на рынке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ЗАБОЛЕВАНИЕ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]