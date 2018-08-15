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Дальнее зарубежье 15.08.2018 12:18

Израиль снял ограничения с работы КПП "Керем Шалом" на границе с сектором Газа

Израиль в полном объеме возобновил работу КПП "Керем Шалом" с сектором Газа, а также расширил рыболовную зону вокруг сектора Газа после трех дней затишья на границе, пишет в среду газета "Таймс оф Исраэл".

"В соответствии с решением министра обороны Авигдора Либермана по итогам его консультаций с главой генштаба ЦАХАЛа Габи Айзенкотом главный грузовой КПП в секторе Газа "Керем Шалом" сегодняшним утром вновь начнет функционировать в штатном режиме", - говорится в заявлении израильских военных.

Кроме того, Израиль расширил рыболовную зону для палестинских рыболовов до девяти морских миль.

Накануне вечером министр обороны Израиля заявил, что КПП вновь будет открыт для обычных грузоперевозок 15 августа, если со стороны палестинцев не будет новых провокаций.

Решение о частичном закрытии КПП "Керем Шалом" было принято властями Израиля в июле после запуска палестинцами ракеты в сторону Израиля, а также в связи с участившимися забросами на территорию Израиля воздушных шаров и змеев с прикрепленными к ним горящими предметами. С тех пор перевозить через КПП можно было лишь продукты питания и медикаменты.

Практику запуска на территорию Израиля воздушных змеев и шаров с прикрепленными к ним горящими предметами палестинцы начали относительно недавно, однако делают это регулярно, из-за чего в приграничных районах нередко возникают пожары.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, КПП, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]