Путин в телеграмме Ким Чен Ыну подчеркнул готовность налаживать диалог и взаимовыгодные отношения - Песков

Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул готовность и желание налаживать диалог и развивать взаимовыгодные отношения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно президент Путин направил поздравительную телеграмму. Это важная годовщина, и это традиционная телеграмма", - сказал он журналистам.

По словам Д.Пескова, в телеграмме В.Путин "подчеркнул желание и готовность возобновить и наладить диалог и развивать взаимовыгодные отношения".

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что В.Путин рассчитывает на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем.

"Я подтверждаю, что готов встретиться с вами в ближайшее время, чтобы обсудить насущные вопросы двухсторонних отношений и важные проблемы региона", - цитирует ЦТАК телеграмму, направленную российским руководителем Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

В телеграмме В.Путина также говорится, что он "удовлетворен тем, что отношения между двумя государствами носят дружественный и конструктивный характер", сообщает северокорейское агентство.

Со своей стороны лидер Северной Кореи направил телеграмму В.Путину, в которой говорится, что совместная борьба против японского милитаризма в годы Второй мировой войны является "крепкой основой" дружественных отношений между двумя странами и способствует их дальнейшему развитию в современных условиях, сообщил ЦТАК.