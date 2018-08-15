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ТЭК 15.08.2018 12:32

AHK организует 9 октября в Баку азербайджано-германский бизнес-форум по энергетики и ИКТ

Германо-азербайджанская внешнеторговая палата (AHK) организует 9 октября в Баку бизнес-форум на тему "Энергетика и ИКТ в Азербайджане".

"Азербайджан вкладывает миллиардные инвестиции в разработку нефтегазовых месторождений, а также в реализацию планов по диверсификации экономики. Вопросы развития энергетики, обеспечения энергетической безопасности, развития сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) представляют в таких условиях важное значение", - отмечается в информации на сайте AHK.

Развитие данных отраслей создает хорошие возможности для сотрудничества между азербайджанскими и германскими компаниями в сферах энергетики, обновления энергетической инфраструктуры и цифровизации.

Поэтому на форуме планируется обсудить перспективы реформ и сотрудничества в секторе энергетики и ИКТ.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]