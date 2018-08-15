AHK организует 9 октября в Баку азербайджано-германский бизнес-форум по энергетики и ИКТ

Германо-азербайджанская внешнеторговая палата (AHK) организует 9 октября в Баку бизнес-форум на тему "Энергетика и ИКТ в Азербайджане".
"Азербайджан вкладывает миллиардные инвестиции в разработку нефтегазовых месторождений, а также в реализацию планов по диверсификации экономики. Вопросы развития энергетики, обеспечения энергетической безопасности, развития сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) представляют в таких условиях важное значение", - отмечается в информации на сайте AHK.
Развитие данных отраслей создает хорошие возможности для сотрудничества между азербайджанскими и германскими компаниями в сферах энергетики, обновления энергетической инфраструктуры и цифровизации.
Поэтому на форуме планируется обсудить перспективы реформ и сотрудничества в секторе энергетики и ИКТ.
А.Азизов
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