AHK организует 9 октября в Баку азербайджано-германский бизнес-форум по энергетики и ИКТ

Германо-азербайджанская внешнеторговая палата (AHK) организует 9 октября в Баку бизнес-форум на тему "Энергетика и ИКТ в Азербайджане".

"Азербайджан вкладывает миллиардные инвестиции в разработку нефтегазовых месторождений, а также в реализацию планов по диверсификации экономики. Вопросы развития энергетики, обеспечения энергетической безопасности, развития сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) представляют в таких условиях важное значение", - отмечается в информации на сайте AHK.

Развитие данных отраслей создает хорошие возможности для сотрудничества между азербайджанскими и германскими компаниями в сферах энергетики, обновления энергетической инфраструктуры и цифровизации.

Поэтому на форуме планируется обсудить перспективы реформ и сотрудничества в секторе энергетики и ИКТ.

А.Азизов