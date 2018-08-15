Суд в Турции отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Брансона

Суд турецкого города Измир не удовлетворил запрос об освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста, сообщает в среду газета "Дейли сабах".
Адвокат пастора накануне подал соответствующее ходатайство с просьбой отменить принятое ранее судом решение, освободить Э.Брансона и разрешить ему покинуть Турцию.
СМИ отмечают, что это уже не первая попытка адвоката Э.Брансона добиться освобождения своего подзащитного из-под домашнего ареста. Предыдущая апелляция была отклонена судом примерно неделю назад.
Теперь, как ожидается, ходатайство будет передано в вышестоящий турецкий суд.
Ранее турецкий суд выдвинул обвинения против Э.Брансона по нескольким статьям, в том числе в шпионаже в политических и военных целях, за который ему грозит 20 лет заключения. Его также обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Фатхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими. Если суд признает его виновным и по этим статьям, то ему грозят дополнительные 15 лет лишения свободы.
Турецкие правоохранительные органы задержали американского пастора Э.Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции и связях с Ф.Гюленом после провалившейся попытки военного переворота 16 июля 2016 года.
Заключение американского пастора в Турции стало одной из причин введения санкций со стороны Вашингтона в адрес Анкары. США призывают турецкую сторону вернуть свободу Э.Брансона. Анкара, в свою очередь, просит Вашингтон не вмешиваться в работу турецкой судебной системы.
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