Министр нефти Ирана приедет на заседание министерского комитета ОПЕК+ в сентябре

Министр нефти Ирана Бижан Зангане будет присутствовать на заседании министерского комитета по мониторингу исполнения договоренностей по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК (JMMC) в сентябре в Алжире, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на иранские СМИ.

Министр будет присутствовать, чтобы сохранить долю Ирана на нефтяном рынке, подчеркивает агентство.

Заседание JMMC назначено на 23 сентября. На нем будут присутствовать министры шести нефтяных стран-участниц комитета - Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, России, Венесуэлы и Алжира, а также президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ.

Ранее Б.Зангане направил письмо президенту ОПЕК Сухейлю аль-Мазруи, призвав зафиксировать вину министерского комитета ОПЕК+ по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе 171 конференции ОПЕК (ноябрь 2016 года, когда было принято решение о снижении нефтедобычи от уровня октября 2016 года). По его мнению, JMMC неправильно интерпретирует решения, принятые в ходе последней, 174 конференции ОПЕК (в июне 2018 года).

По словам Б.Зангане, в ходе технического комитета 18 июля некоторые члены пытались перераспределить объемы нефтедобычи, которые должен быть поставлены на рынок для 100% исполнения сделки, среди самих себя и пытаются уступить объемы, которые недопоставляют страны ОПЕК, странам не-ОПЕК, что игнорирует решение 174 конференции ОПЕК.

В связи с этим Б.Зангане потребовал обеспечить следующее: JMMC обязан надлежащим образом мониторить исполнение решения 174-й конференции ОПЕК, а отчет должен предоставляться странам-участницам на постоянной основе. JMMC должен воздерживаться от любых попыток перераспределять объемы нефтедобычи сверх 100% исполнения сделки как среди стран ОПЕК, так и между странами ОПЕК и не-ОПЕК, поскольку не имеет на это мандата, и это противоречит решению 171 конференции ОПЕК.

В ходе 171 конференции ОПЕК и последующей министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 24 страны-участницы сделки договорились с 1 января 2017 года снизить нефтедобычу на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года.

По итогам мая сделка перевыполнялась на 147%, то есть добыча снижена по сравнению с уровнем октября 2016 года примерно на 850 тыс. б/с, министры говорят о превышении на 1 млн б/с, который они хотели дополнительно поставить на рынок с 1 июля.

В процессе принятия решения об увеличении нефтедобычи на конференции ОПЕК и министерской встрече ОПЕК-не-ОПЕК в июне предполагалось, что квоты по увеличению будут распределены пропорционально. Однако, поскольку не все могут увеличить, от этого подхода ушли, и было принято решение, что министерский мониторинговый комитет будет контролировать, чтобы общее исполнение сделки было 100%, а какие страны и на сколько будут наращивать добычу - не оговорено.

Самыми существенными возможностями обладает Саудовская Аравия, которая за три месяца может дополнительно поставить на рынок 2 млн б/с. В июне, хотя увеличение еще не было согласовано, страна уже поставила на рынок около 400 тыс. б/с плюсом, превысив свою квоту по ограничению.

Иран, который может снизить нефтедобычу из-за восстановления в отношении него санкций США, возмущен ситуацией, когда страны превосходят установленные уровни добычи, полагая, что это снижает эффективность работы ОПЕК.

По итогам июля, подсчитало МЭА, сделка выполнялась уже на 97%, то есть результаты фактически достигнуты в первый же месяц. МЭА подсчитало, что Россия в июле выполнила сделку на 0%, Оман - на 80%, Азербайджан - на 29%, Саудовская Аравия исполнила обязательства на 40%, Кувейт - на 29%, ОАЭ - на 24%, Ирак - на 0%.

По данным ОПЕК, Иран снизил добычу нефти в июле на 56 тыс. б/с по сравнению с июнем.

Планируется, что 20 августа состоится заседание JMMC в режиме телеконференции.