Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле у гражданина Турции более 60 газовых баллонов – ГТК

Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле гражданина Турции 63 незадекларированных газовых баллонов с маркировкой «Freon® 404A», сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно информации, незадекларированный груз был обнаружен при прохождении таможенного контроля на азербайджано-грузинской границе в Балакенском районе.

По факту ведется следствие.

Ф.Исазаде