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Происшествия 15.08.2018 12:53

Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле у гражданина Турции более 60 газовых баллонов – ГТК

Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле гражданина Турции 63 незадекларированных газовых баллонов с маркировкой «Freon® 404A», сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно информации, незадекларированный груз был обнаружен при прохождении таможенного контроля на азербайджано-грузинской границе в Балакенском районе.

По факту ведется следствие.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗОБАЛЛОНЫ, ГТК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]