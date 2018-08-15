Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле у гражданина Турции более 60 газовых баллонов – ГТК

Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле гражданина Турции 63 незадекларированных газовых баллонов с маркировкой «Freon® 404A», сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
Согласно информации, незадекларированный груз был обнаружен при прохождении таможенного контроля на азербайджано-грузинской границе в Балакенском районе.
По факту ведется следствие.
Ф.Исазаде
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