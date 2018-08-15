Венесуэла намерена повысить цены на топливо до мирового уровня

Власти Венесуэлы хотят повысить цены на топливо до мирового уровня, поскольку это будет способствовать решению проблемы контрабанды бензина, из-за которой страна теряет огромные суммы денег.

"Топливо должно продаваться по мировым ценам, чтобы прекратить контрабанду в Колумбию и в страны Карибского бассейна", - сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро во время телевизионного выступления.

Как и многие страны, живущие за счет доходов от продажи нефти и газа, Венесуэла продает жителям страны бензин по сильно заниженным ценам, отмечает BBC. Последний раз цены на нефть в стране заметно повышались в 1989 году, и тогда подъем стоимости бензина вызвал ожесточенные протесты в Каракасе, вылившиеся в беспорядки.

С того времени цены на топливо незначительно увеличивались всего несколько раз.

Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. Международный валютный фонд в июле спрогнозировал, что инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов. По его оценкам, экономика страны в этом году может продемонстрировать спад до 18%. Отмечается, что для Венесуэлы это будет третий год подряд, когда показатели сокращения ВВП исчисляются двузначными числами.

Несмотря на это, цены на топливо в Венесуэле почти не меняются.

Литр бензина сейчас стоит один боливар. На "черном рынке" венесуэльцы платят более 4 млн боливаров за $1. Это означает, что за $1 житель страны может заправить бак среднего по размерам автомобиля 720 раз.

В сопредельных государствах топливо стоит гораздо дороже, и контрабандисты получают существенную прибыль. По данным правительства Венесуэлы, страна теряет порядка $18 млрд в год из-за незаконного вывоза топлива.

Н.Мадуро утверждает, что если повысить цены до уровня мировых, то проблема контрабанды решится сама собой. Повышение топливных цен является частью плана правительства по увеличению доходов бюджета в условиях сокращения добычи нефти, главного источника дохода страны.

Платить, по словам Н.Мадуро, будут только те граждане, кто не захочет пройти регистрацию и получить социальную карту Fatherland ID. Эти социальные карты начали выдаваться в 2017 году.

Скидки на топливо для держателей Fatherland ID будут действовать в течение двух лет.

Однако многие жители страны, не поддерживающие политику Н.Мадуро, ранее отказались получать социальные карты. Они считают, что таким образом власти страны пытаются установить контроль за ними. Администрация президента утверждает, что карты нужны для того, чтобы более эффективно реализовывать социальные программы.

Удостоверение Fatherland ID может получить любой гражданин страны начиная с 15-летнего возраста. Для этого нужно ответить на ряд вопросов социально-экономического характера, а также указать, какие льготы и субсидии ему уже предоставляет государство.

Получение Fatherland ID является добровольным.

Согласно данным властей, к началу этого года карты получили 16,5 млн венесуэльцев из 31,5 млн населения страны.

Таким образом, планы повышения цен на топливо в большей степени коснутся противников Н.Мадуро и практически не затронут его сторонников, отмечает BBC.

Президент пообещал в ближайшие дни обнародовать подробности того, как будет работать система субсидирования. Как ожидается, цены на топливо будут повышены с 20 августа.

Эффективность повышения цен на топливо как способ борьбы с контрабандой вызывает ряд вопросов. Контрабандисты, у которых есть карта Fatherland ID, продолжат покупать топливо по низкой цене. Те, которые не успел оформить карту, смогут получить ее без труда.

Некоторые оппозиционные политики говорили о том, что правительство может позже ввести ограничения на объемы покупок топлива для держателей Fatherland ID. Однако пока о таких планах правительство не сообщало.

Многие венесуэльцы передвигаются на личных автомобилях, обычно в семье есть несколько машин, в том числе из-за больших расстояний от дома до работы. Общественный транспорт работает плохо, при этом за последнее время было сокращено значительное число рейсов.

Владельцы транспортных компаний, скорее всего, попытаются возместить потери от повышения цен на топливо за счет увеличения стоимости проезда.