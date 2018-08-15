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Социум 15.08.2018 13:24

Средний размер пенсии в Азербайджане на начало июля составляет $129

Средний размер пенсии в Азербайджане по состоянию на 1 июля 2018 года равен 219,2 манат ($128,9 по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

"Средняя пенсия в Азербайджане за январь-июнь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 8,4% - до 219,2 манат, что составляет 39,6% от размера среднемесячной заработной платы по стране", - отметили в Госкомстате.

В январе-июне 2018 года Госфонд социальной защиты при Минтруда и социальной защите населения направил на выплату пенсий и пособий 1 млрд 792,8 млн манатов, что на 7% выше показателя аналогичного периода 2017 года. При этом 97,9% всех средств было направлено на выплату пенсий.

По данным ведомства, на 1 июля 2018 года в Азербайджане на учете состоят 1 млн 311,7 тыс. пенсионеров или 13,4% всего населения республики. Из них 58,6% получают пенсию по возрасту, 11,5% - в связи с потерей кормильца, 29,9% - по инвалидности.

В I-ом полугодии 2018 года населению выплачено пособий на сумму 38,4 млн манатов, в том числе 29,2% данной суммы – по беременности и рождению ребенка, 32,4% - по потере трудоспособности, 17,6% - на похороны, 20,8% - на прочие цели.

Всего по состоянию на 1 июля 2018 года в Азербайджане число получателей социальных пособий составило 409,3 тыс. человек.

Н.Аббасова

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Тэги: ПЕНСИЯ, РАЗМЕР, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]