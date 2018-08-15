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Регион 15.08.2018 15:40

Встреча президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии запланирована на первую неделю сентября в Тегеране - пресс-секретарь Эрдогана

Встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани по Сирии запланирована на первую неделю сентября в Тегеране, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря турецкого лидера.

"Третья трехсторонняя встреча президентов по Сирии в рамках астанинского процесса запланирована на первую неделю сентября в Тегеране", - приводит в Twitter агентство заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

В конце прошлой недели российский и турецкий лидеры в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, в том числе астанинский процесс.

4 апреля этого года в Анкаре прошел второй саммит стран-гарантов "астанинского процесса" - России, Турции и Ирана, на котором обсуждалась ситуация в Сирии.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]