Встреча президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии запланирована на первую неделю сентября в Тегеране - пресс-секретарь Эрдогана

Встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани по Сирии запланирована на первую неделю сентября в Тегеране, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря турецкого лидера.
"Третья трехсторонняя встреча президентов по Сирии в рамках астанинского процесса запланирована на первую неделю сентября в Тегеране", - приводит в Twitter агентство заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.
В конце прошлой недели российский и турецкий лидеры в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, в том числе астанинский процесс.
4 апреля этого года в Анкаре прошел второй саммит стран-гарантов "астанинского процесса" - России, Турции и Ирана, на котором обсуждалась ситуация в Сирии.
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