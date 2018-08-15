Спецдокладчики по правам человека ООН призвали освободить Сенцова из заключения

Группа из трех спецдокладчиков ООН в сфере прав человека призывает Россию немедленно вернуть свободу украинскому режиссеру Олегу Сенцову и выражает обеспокоенность его физическим и психическим состоянием.
"Жизнь Сенцова в реальной опасности. Его голодовка последовала за судебным процессом и приговором, которые противоречат положениям международного права. Мы призываем российские власти срочно его освободить", - говорится в заявлении экспертов, распространенном по каналам УВКПЧ ООН.
Также в заявлении сообщается, что эксперты - специальный докладчик по вопросу о правозащитниках Майкл Фрост, специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кайе и специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайниус Пурас - поддерживают контакты с российскими представителями в связи с ситуацией О.Сенцова.
Они также "призывают российские власти гарантировать О.Сенцову доступность необходимого медицинского лечения на основании его полного согласия на это", отмечается в заявлении УВКПЧ ООН.
С 14 мая 2018 года О.Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники О.Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья. Со своей стороны ФСИН сообщает, что угрозы жизни заключенного нет.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.
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