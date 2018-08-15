Обрушение пролета моста в Генуе, спровоцировавшее гибель почти 40 человек, произошло не из-за несчастного случая, заявил в среду генуэзский прокурор Франческо Коцци.

"Это был не несчастный случай. Речь идет о последствиях человеческого фактора", - сказал прокурор в эфире итальянского телевидения.

Ф.Коцци отметил, что следователи сделают все возможное, чтобы выяснить точную причину обрушения.

Ранее сообщалось, что эксперты выражали беспокойство в связи с состоянием моста. В момент катастрофы, на нем велись ремонтные работы.

По последним данным, при обрушении пролета моста в Генуе погибли, по меньшей мере, 37 человек. При этом некоторые СМИ называют другую цифру - 38.

Среди погибших - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет. Также известно, что три жертвы - граждане Франции.

Во вторник вечером поступали данные о 22 погибших.

В настоящее время насчитывается 16 пострадавших, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Обрушение произошло во вторник днем. 440 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за инцидента.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.