В МИД РФ считают ненормальной ситуацию в отношениях с Грецией

Москва считает ненормальной складывающуюся ситуацию в отношениях с Грецией, рассчитывает на ее скорейшее преодоление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не Россия является инициатором шагов, которые привели к деградации российско-греческих отношений, а наоборот - остаемся приверженными курсу развития всестороннего сотрудничества с Грецией. Считаем всю ситуацию ненормальной и временной, надеемся на ее скорейшее преодоление, готовы проявлять терпение и ответственность", - сказала она на брифинге в среду.
М.Захарова отметила, что "Россия не дружит с кем-то против кого-то. Российское сотрудничество с Турцией не направлено против третьих стран".
"Недопустимо искажать историю, трактовать цели создания общественных организаций. Императорское православное палестинское общество, как многие другие неправительственные организации, реализует проекты исключительно культурно-просветительской направленности и только при наличии заинтересованных иностранных партнеров", - добавила она.
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