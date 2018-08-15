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СНГ 15.08.2018 16:43

В МИД РФ считают ненормальной ситуацию в отношениях с Грецией

Москва считает ненормальной складывающуюся ситуацию в отношениях с Грецией, рассчитывает на ее скорейшее преодоление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не Россия является инициатором шагов, которые привели к деградации российско-греческих отношений, а наоборот - остаемся приверженными курсу развития всестороннего сотрудничества с Грецией. Считаем всю ситуацию ненормальной и временной, надеемся на ее скорейшее преодоление, готовы проявлять терпение и ответственность", - сказала она на брифинге в среду.

М.Захарова отметила, что "Россия не дружит с кем-то против кого-то. Российское сотрудничество с Турцией не направлено против третьих стран".

"Недопустимо искажать историю, трактовать цели создания общественных организаций. Императорское православное палестинское общество, как многие другие неправительственные организации, реализует проекты исключительно культурно-просветительской направленности и только при наличии заинтересованных иностранных партнеров", - добавила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ГРЕЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]