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Дальнее зарубежье 15.08.2018 17:04

Власти Нью-Йорка приостановят выдачу новых лицензий водителям мобильных такси-сервисов

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал закон о приостановке выдачи лицензий водителям такси-сервисов, работающих на основе мобильных приложений, включая Uber и другие, сроком на год, пишет The New York Times.

За это время власти намерены изучить влияние сервисов по заказу такси через приложения на загруженность дорог, экологию и экономику. После истечения срока планируется, что Комиссия водителей такси и лимузинов Нью-Йорка получит право регулировать число выдаваемых лицензий исходя из показателя средней загруженности такси.

Помимо этого, был принят закон о минимальной оплате труда водителей, которая теперь составляет $17,22 в час после вычета расходов. Ожидается, что в среднем мера повысит доходы таксистов на 23%.

По мнению властей, указанные меры не приведут к сокращению числа такси в городе и к повышению цен на их услуги. В свою очередь представители Uber утверждают, что стоимость поездок может вырасти, как и время ожидания машины, особенно в удаленных от центра районах. Lyft, главный конкурент Uber в США, также выступал против предложения.

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Тэги: США, UBER, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]