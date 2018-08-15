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Регион 15.08.2018 15:53

Анкара вдвое повысила пошлины на импорт 22 видов товаров из США - министр торговли Турции

Турция вдвое увеличила размер ввозных пошлин на 22 наименования товаров из США, передает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкого министра торговли Рухсару Пекджан.

Она отметила, что Турция будет защищать интересы национальных компаний на фоне действий США.

"США - важный, но не единственный торговый партнер Турции. У Анкары всегда есть доступ к альтернативным рынкам", - добавила Р.Пекджан.

Газета "Хюрриет" со ссылкой на указ, подписанный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, в свою очередь пишет о том, что среди 22 наименований товаров - рис, табачные продукты, алкоголь, косметика, уголь и транспортные средства.

В сообщении говорится, что пошлины на автомобили увеличены до 120%, на алкогольные напитки - до 140%, на табак - до 60%.

Этот шаг стал ответной мерой на решение президента США Дональда Трампа санкционировать повышение тарифов на импорт из Турции стали и алюминия, после которого последовал обвал курса турецкой лиры.

Отношения между США и Турцией обострились после решения США ввести санкции в отношении двух турецких министров из-за удержания под стражей в этой стране американского пастора Эндрю Брансона.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ПОШЛИНЫ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]