Сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2018 году составит 260 тыс. тонн – глава Минсельхоза

В 2018 году в Азербайджане сбор хлопка ожидается в объеме 260 тыс. тонн, сообщил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.
«В этом году в стране под хлопок засеяно 132,5 тыс. га площадей. Мы ожидаем, что до конца сезона в Азербайджане будет собрано 260 тыс. тонн хлопка. В прошлом году этот показатель составил 207,5 тыс. тонн», - сказал И.Керимов.
Таким образом, в 2018 году по сравнению с 2017 годом сбор урожая хлопка в Азербайджане увеличится на 25,3%.
И.Керимов добавил, что программа развития хлопководства в Азербайджане на 2017-2022гг предполагает доведение производство хлопка-сырца в стране до 500 тыс. тонн в год.
Б.Рустамбеков
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