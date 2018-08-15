Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9254 RUR   0.0255 GBR   2.1593 TRY   0.2621

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.20 Brent   72.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 30° 17 Авг 23° 32° 18 Авг 22° 31°

АПК 15.08.2018 16:15

Сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2018 году составит 260 тыс. тонн – глава Минсельхоза

В 2018 году в Азербайджане сбор хлопка ожидается в объеме 260 тыс. тонн, сообщил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.

«В этом году в стране под хлопок засеяно 132,5 тыс. га площадей. Мы ожидаем, что до конца сезона в Азербайджане будет собрано 260 тыс. тонн хлопка. В прошлом году этот показатель составил 207,5 тыс. тонн», - сказал И.Керимов.

Таким образом, в 2018 году по сравнению с 2017 годом сбор урожая хлопка в Азербайджане увеличится на 25,3%.

И.Керимов добавил, что программа развития хлопководства в Азербайджане на 2017-2022гг предполагает доведение производство хлопка-сырца в стране до 500 тыс. тонн в год.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ХЛОПОК, УРОЖАЙ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Азербайджан рассчитывает к 2023г довести уровень сбора урожая хлопка до 500 тыс. тонн Gilan Holding в 2017г увеличит сбор урожая хлопка в 2,4 раза Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост в 2017г сбора хлопка в 2,3 раза Сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2016г увеличился в 2,5 раза Правительство Азербайджана рассчитывает увеличить в 2020г сбор урожая хлопка в 6 раз по сравнению с 2016г Сбор хлопка в Азербайджане в 2017г составит 300 тыс. тонн – президент Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]