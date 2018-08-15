10 человек погибли, более 20 ранены в теракте в Кабуле

Десять студентов погибли, более 20 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в среду вблизи учебного центра в квартале Даште-Барчи на западе Кабула, сообщило информационное агентство Pajwok со ссылкой на источники в структурах безопасности Афганистана.

По словам начальника пресс-центра полиции Кабула Хашмата Станекзая, на месте теракта работают оперативники.