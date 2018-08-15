Минздрав Афганистана сообщает о 25 убитых, 35 раненых в теракте в Кабуле

Число погибших в результате теракта на западе Кабула достигло 25 человек, ранения получили 35 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав Афганистана.

По словам очевидцев, террорист-смертник проник на территорию неохраняемого учебного центра "Мавауд", зашел в учебный зал, где находилось около 100 студентов, и привел в действие взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел во второй половине дня в Кабуле вблизи одного из учебных центров в квартале Даште-Барчи.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.