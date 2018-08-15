В Азербайджане ввели в строй новый пограничный комплекс на границе с РФ

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев принял участие в церемонии открытия нового комплекса погранотряда на азербайджано-российской госгранице.

По сообщению ГПС, комплекс сдан в эксплуатацию на погранзаставе Юхары Тахирджал Худатского погранотряда. Комплекс построен за короткое время для повышения качества службы на участках государственной границы со сложным рельефом, а также для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих-пограничников.

В сообщении отмечается, что в комплексе созданы все бытовые условия для личного состава.

Худатский погранотряд основан 16 мая 1992 года. Этот погранотряд имеет важное значение в организации надежной охраны северных границ Азербайджана.

Ф.Исазаде