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Оборона 15.08.2018 16:54

В Азербайджане ввели в строй новый пограничный комплекс на границе с РФ

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев принял участие в церемонии открытия нового комплекса погранотряда на азербайджано-российской госгранице.

По сообщению ГПС, комплекс сдан в эксплуатацию на погранзаставе Юхары Тахирджал Худатского погранотряда. Комплекс построен за короткое время для повышения качества службы на участках государственной границы со сложным рельефом, а также для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих-пограничников.

В сообщении отмечается, что в комплексе созданы все бытовые условия для личного состава.

Худатский погранотряд основан 16 мая 1992 года. Этот погранотряд имеет важное значение в организации надежной охраны северных границ Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦА, ПОГРАНКОМПЛЕКС


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]