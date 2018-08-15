В южной части Каспия все еще остаются спорные вопросы между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном – Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в среду заявил, что недавнее заключение Конвенции по Каспийскому морю нарушило планы США и НАТО по размещению своих сил в регионе, сообщает агентство "Фарс".

"Американцы и даже НАТО составляли тайные планы относительно своего присутствия в прибрежных зонах Каспийского моря и размещения там своих сил. Но в соглашении пять стран договорились запретить присутствие в Каспии иностранных кораблей", - сказал иранский президент, выступая в среду перед министрами в Тегеране.

"Каспийское море принадлежит прибрежным государствам, и любое установление и передача контроля над военными базами иным государствам, передвижения военных кораблей и даже транзит военных грузовых кораблей, не принадлежащих прибрежным странам, запрещены", - добавил Х.Рухани.

Иранский президент отметил, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря стало важным шагом в области обеспечения безопасности. При этом он подчеркнул, что нерешенные проблемы по этой теме все еще остаются.

"После 20 лет переговоров только 30% проблем, связанных с Каспийским морем, решены, переговоры продолжаются. И мы должны продолжать эти переговоры, потому что это единственный способ решать спорные вопросы", - сказал президент Ирана.

"По некоторым вопросам страны, расположенные в северной части Каспийского моря, возможно, придут к единому мнению, а вот в южной же части все еще остаются спорные вопросы между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном", - отметил Х.Рухани.

Ранее сообщалось, что 12 августа саммит "каспийской пятерки" в казахстанском Актау завершился подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.

Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всеми участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно Конвенции, пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

В документе отмечается, что судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов должны осуществляться по согласованным сторонами правилам.

Кроме того, экологический фактор должен учитываться при реализации масштабных морских проектов, все стороны несут ответственность за ущерб, нанесенный экологической системе Каспийского моря.