Путин предложил коллеге из Туркменистана обстоятельно поговорить о важных для двусторонних отношений вопросах

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову неформально в узком составе обсудить двусторонние вопросы, которые представляют взаимный интерес.

"Мы совсем недавно виделись в рамках "Каспийской пятерки", где подписали очень важный документ по урегулированию ситуации на Каспии. Как и договорились, мы все-таки проведем с вами сегодняшнюю встречу отдельно, поговорим обстоятельно по нашим двусторонним отношениям", - сказал В.Путин на встрече с президентом Туркменистана.

Он добавил: "Как Вы и предлагали, сделаем это неформально, вдвоем, просто сядем - обсудим все вопросы, которые представляют интерес для двусторонних отношений".

Президент РФ предложил обсудить экономические вопросы, вопросы социальной сферы, взаимодействия в гуманитарных областях и международной деятельности. "Здесь наши позиции, как дипломаты говорят, близки или практически совпадают. Мы работаем очень тесно друг с другом и эффективно", - сказал В.Путин.

Г.Бердымухамедов выразил признательность за встречу и подчеркнул, что Россия и Туркменистан являются стратегическими партнерами. "Свои взаимоотношения мы всегда складываем на фоне взаимоуважения, поэтому в действительности мы многое делаем для реализации вопросов нашего сотрудничества", - сказал президент Туркменистана.

Г.Бердымухамедов обратил внимание на активную работу межправкомиссии. Кроме того, он выразил благодарность за назначение нового главы комиссии, поскольку новый состав может также добиться позитивных результатов в реализации планов.

"Я хотел бы также, пользуясь случаем, все-таки сказать, как говорят "лучше поздно, чем никогда", поздравить Вас с великолепным, который прошел на высоком уровне, Чемпионатом мира по футболу - 2018", - сказал он.

Г.Бердымухамедов подчеркнул, что президент России многое делает и на международной арене, в частности, по вопросам безопасности, кроме того, многое предпринимается для укрепления дружбы между Туркменистаном и РФ.

"Поэтому я хотел бы поблагодарить Вас за этот огромный личный вклад. В действительности, сегодня, наверное, накопилось уже много вопросов", - сказал президент Туркменистана.

Он предложил обсудить складывающиеся международные тенденции, вопросы торгово-экономического, гуманитарного взаимодействия.

Он пожелал В.Путину дальнейших успехов на государственной деятельности, а народу России - процветания и всех благ.

"Я помню, как тепло Вы принимали меня в прошлом году во время визита официального, надеюсь, удастся сегодня ответить Вам традиционно российским гостеприимством", - сказал В.Путин.