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15.08.2018 17:42

Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз

ОАО «Азерсу» привлекло ООО "Tunel Tikinti Servis" к работам по улучшению системы водоснабжения города Товуз.

Стоимость контракта, подписанного между сторонами, составляет 13 млн 258 тыс. манатов.

Работы по улучшению системы водоснабжения города Товуз осуществляются в рамках распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2018 года. В рамках распоряжения Азерсу получило из госбюджета 14 млн манатов на эти цели.

Кроме этого, Азерсу привлекло ОАО "Protean Construction" к проведению работ в 13 районах страны по улучшению снабжения питьевой водой населения 30 населенных пунктов, в которых проживают 45 тыс. человек. Стоимость этого контракта составляет 11 млн 837,5 тыс. манатов.

Средства на эти цели также будут выделены из госбюджета в соответствии с распоряжением президента И.Алиева от 9 апреля 2018 года, в рамках которого Азерсу выделено 12,5 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: РЕГИОНЫ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, РАБОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]