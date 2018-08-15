Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз

ОАО «Азерсу» привлекло ООО "Tunel Tikinti Servis" к работам по улучшению системы водоснабжения города Товуз.
Стоимость контракта, подписанного между сторонами, составляет 13 млн 258 тыс. манатов.
Работы по улучшению системы водоснабжения города Товуз осуществляются в рамках распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2018 года. В рамках распоряжения Азерсу получило из госбюджета 14 млн манатов на эти цели.
Кроме этого, Азерсу привлекло ОАО "Protean Construction" к проведению работ в 13 районах страны по улучшению снабжения питьевой водой населения 30 населенных пунктов, в которых проживают 45 тыс. человек. Стоимость этого контракта составляет 11 млн 837,5 тыс. манатов.
Средства на эти цели также будут выделены из госбюджета в соответствии с распоряжением президента И.Алиева от 9 апреля 2018 года, в рамках которого Азерсу выделено 12,5 млн манатов.
А.Азизов
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