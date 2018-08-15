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Регион 15.08.2018 18:13

Бывшие граждане Грузии смогут восстановить утраченное гражданство

В Грузии с 15 августа вступили в силу поправки в закон "О гражданстве", в соответствие с которыми бывшие ее граждане, утратившие гражданство в результате получения гражданства другой страны, смогут восстановить его при определенных условиях.

Поправки были инициированы в связи изменениями, внесенными в Конституцию Грузии, согласно которым для граждан Грузии допускается двойное гражданство.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минюсте Грузии, желающие восстановить грузинское гражданство должны обратиться в Агентство развития государственных сервисов до 31 декабря 2020 года.

Согласно закону, гражданство будет восстановлено, если бывший гражданин Грузии удовлетворяет нескольким критериям, в частности: владеет государственным языком Грузии в рамках установленных стандартов, не находится в розыске либо в его отношении не проводятся экстрадиционные мероприятия или выдворение из страны.

В случае восстановления лицу гражданства Грузии, оно будет предоставлено и его несовершеннолетнему ребенку.

При этом обладателей грузинских паспортов больше не будут лишать гражданства в случае получения ими подданства другой страны. Соответствующие поправки в Конституцию, которые принял парламент в сентябре 2017 года, должны были вступить в силу после президентских выборов в октябре 2018 года, но в апреле текущего года парламент решил ускорить процедуру.

На сегодняшний день сохранить гражданство можно будет в том случае, если до получения паспорта другой страны человек получит согласие на это от властей Грузии. А уже с 31 декабря 2020 года лишать гражданства Грузии в любом случае будет запрещено.

Что касается детей, получивших по рождению гражданство другой страны, они сохранят гражданство Грузии до 18 лет. Для дальнейшего же сохранения гражданства законные представители детей заблаговременно должны будут обратиться к властям Грузии с соответствующим заявлением.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАЖДАНСТВО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]