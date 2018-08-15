Мосгорсуд 16 августа решит вопрос о продлении домашнего ареста Серебренникову

Мосгорсуд в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств.

"В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Серебренникова. Рассмотрение материалов назначено на 16 августа в 10:30", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

К.Серебренникову и другим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером автономной некоммерческой организации на реализацию проекта "Платформа".

В настоящее время расследование завершено. К 1 сентября режиссер обязан закончить ознакомление с материалами уголовного дела, после чего их передадут в прокуратуру, которая решит вопрос о направлении дела в суд.

Свою вину К.Серебренников не признает. "Из тех материалов дела, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет. Дело выдумано либо, чтобы уничтожить меня, либо чтобы уничтожить людей, со мной связанных", - заявил режиссер на одном из судебных заседаний.