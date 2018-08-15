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Дальнее зарубежье 15.08.2018 20:22

Асад объявил амнистию для ряда участников боевых действий в Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указы об амнистии для ряда участников боевых действий в Сирии и других категорий граждан, сообщил в среду министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф.

"Несколько слов об амнистии. Процедура урегулирования этого вопроса носит индивидуальный характер и зависит от степени участия в боевых действиях каждого конкретного сирийского гражданина, в том числе - объявленного по разным причинам в розыск. С целью скорейшего восстановления мира в стране президент Сирии издал несколько указов в отношении различных категорий граждан ", - сказал Х.Махлюф на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Как отметил министр, другой важной инициативой сирийского правительства стало предоставление отсрочки на один год от службы в армии гражданам, вернувшимся на родину.

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Тэги: СИРИЯ, АСАД, АМНИСТИЯ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]