Асад объявил амнистию для ряда участников боевых действий в Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указы об амнистии для ряда участников боевых действий в Сирии и других категорий граждан, сообщил в среду министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф.
"Несколько слов об амнистии. Процедура урегулирования этого вопроса носит индивидуальный характер и зависит от степени участия в боевых действиях каждого конкретного сирийского гражданина, в том числе - объявленного по разным причинам в розыск. С целью скорейшего восстановления мира в стране президент Сирии издал несколько указов в отношении различных категорий граждан ", - сказал Х.Махлюф на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Как отметил министр, другой важной инициативой сирийского правительства стало предоставление отсрочки на один год от службы в армии гражданам, вернувшимся на родину.
Прикаспийские государства, не допустив вмешательства извне, добились подписания Конвенции о правовом статусе Каспия - Эльмар Мамедьяров
В Азербайджане ввели в строй новый пограничный комплекс на границе с РФ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Цены на нефть усилили падение на данных о запасах в США, Brent торгуется у $70,6 за баррель
Курс манат/доллар на 16 августа - 1,7 манат/$1
ADIF создал Электронную систему отчетности для сбора отчетности от банков
ГААД получит более 20 млн манатов на реконструкцию проспекта Бабек в Баку
Средний размер пенсии в Азербайджане на начало июля составляет $129
Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле у гражданина Турции более 60 газовых баллонов – ГТК
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Банк Республика предлагает 10%-ую скидку по кредитам
Синергия должна стать основной ценностью Caspian Asian Club, Самир Гаджиев
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений