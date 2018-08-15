ГААД получит более 20 млн манатов на реконструкцию проспекта Бабек в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги из госбюджета 20,1 млн манатов на реконструкцию проспекта Бабек в Баку.

Средства на реконструкцию будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков