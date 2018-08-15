В Судане более 20 человек погибли при крушении лодки на Ниле - агентство

Не менее 22 школьников и одна взрослая женщина утонули в Судане в среду после того, как в среду на Ниле ко дну пошла лодка, сообщает местное агентство СУНА.

Всего в деревянной лодке находились более 40 детей.

Инцидент произошел на реке Нил в 750 км к северу от Хартума.

"Происшествие связано с поломкой мотора из-за сильного течения" - отмечается в сообщении.

Агентство уточняет, что тела погибших пока не обнаружены.