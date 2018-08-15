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Дальнее зарубежье 15.08.2018 21:11

В Судане более 20 человек погибли при крушении лодки на Ниле - агентство

Не менее 22 школьников и одна взрослая женщина утонули в Судане в среду после того, как в среду на Ниле ко дну пошла лодка, сообщает местное агентство СУНА.

Всего в деревянной лодке находились более 40 детей.

Инцидент произошел на реке Нил в 750 км к северу от Хартума.

"Происшествие связано с поломкой мотора из-за сильного течения" - отмечается в сообщении.

Агентство уточняет, что тела погибших пока не обнаружены.

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Тэги: СУДАН, НИЛ, СУДНО, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]