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Дальнее зарубежье 15.08.2018 19:43

Меркель и Эрдоган обсудили двухсторонние отношения и ситуацию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили в среду ситуацию в Сирии и двухсторонние отношения, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и президент обсудили общие международные вызовы, в том числе ситуацию в Сирии, а также двухсторонние отношения", - говорится в заявлении Ш.Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

Стороны также договорились провести подготовительную встречу министров финансов и экономики в преддверии предстоящего 28 сентября госвизита Р.Эрдогана в Германию.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]