Меркель и Эрдоган обсудили двухсторонние отношения и ситуацию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили в среду ситуацию в Сирии и двухсторонние отношения, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и президент обсудили общие международные вызовы, в том числе ситуацию в Сирии, а также двухсторонние отношения", - говорится в заявлении Ш.Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

Стороны также договорились провести подготовительную встречу министров финансов и экономики в преддверии предстоящего 28 сентября госвизита Р.Эрдогана в Германию.