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Внешняя политика 15.08.2018 19:02

Прикаспийские государства, не допустив вмешательства извне, добились подписания Конвенции о правовом статусе Каспия - Эльмар Мамедьяров

Прикаспийские государства, не допустив какого-нибудь вмешательства извне, путем совместных усилий добились важных достижений, в том числе подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров.

«В процессе разработки конвенции прикаспийские государства продемонстрировали такие элементы высокой политической культуры как уникальная региональная идентичность и ответственность»,- отметил Э.Мамедьяров в интервью госагентству «Азертадж».

Глава МИД также отметил, что заключительный этап согласования конвенции прошел путь далеко непростых обсуждений. «Двухдневная встреча министров иностранных дел прикаспийских государств, прошедшая в декабре 2017 года в Москве, носила очень интенсивный характер, а по ее итогам, достигнут основной прогресс в согласовании конвенции. По целому ряду положений были проведены очень серьезные дискуссии. Но при доброй воле и взаимном доверии переговоры дают положительные результаты. По итогам всех этих обсуждений конвенция была представлена президентам для подписания на саммите прикаспийских государств в Актау, и мы смогли осуществить это»,- сказал министр.

Э.Мамедьяров также сообщил, что в соответствии с внутригосударственными процедурами, конвенция будет представлена для ратификации. «Мы надеемся, что ратификация конвенции вскоре будет завершена», - подчеркнул он.

«Завершение процесса ратификации и практическое осуществление положений конвенции откроют еще более широкие возможности для устойчивого развития региона. В конвенции и принятом главами государств на саммите в Актау коммюнике были определены новые задачи и даны соответствующие поручения»,- заключил министр.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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