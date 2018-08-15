Прикаспийские государства, не допустив вмешательства извне, добились подписания Конвенции о правовом статусе Каспия - Эльмар Мамедьяров

Прикаспийские государства, не допустив какого-нибудь вмешательства извне, путем совместных усилий добились важных достижений, в том числе подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров.
«В процессе разработки конвенции прикаспийские государства продемонстрировали такие элементы высокой политической культуры как уникальная региональная идентичность и ответственность»,- отметил Э.Мамедьяров в интервью госагентству «Азертадж».
Глава МИД также отметил, что заключительный этап согласования конвенции прошел путь далеко непростых обсуждений. «Двухдневная встреча министров иностранных дел прикаспийских государств, прошедшая в декабре 2017 года в Москве, носила очень интенсивный характер, а по ее итогам, достигнут основной прогресс в согласовании конвенции. По целому ряду положений были проведены очень серьезные дискуссии. Но при доброй воле и взаимном доверии переговоры дают положительные результаты. По итогам всех этих обсуждений конвенция была представлена президентам для подписания на саммите прикаспийских государств в Актау, и мы смогли осуществить это»,- сказал министр.
Э.Мамедьяров также сообщил, что в соответствии с внутригосударственными процедурами, конвенция будет представлена для ратификации. «Мы надеемся, что ратификация конвенции вскоре будет завершена», - подчеркнул он.
«Завершение процесса ратификации и практическое осуществление положений конвенции откроют еще более широкие возможности для устойчивого развития региона. В конвенции и принятом главами государств на саммите в Актау коммюнике были определены новые задачи и даны соответствующие поручения»,- заключил министр.
Б.Рустамбеков
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