Цены на нефть усилили падение на данных о запасах в США, Brent торгуется у $70,6 за баррель

Цены на нефть усилили падение на торгах в среду после выхода данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 МСК упала на $1,86 (2,57%) - до $70,6 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,15 (3,21%) - до $64,89 за баррель.
Накануне Американский институт нефти (API) опубликовал собственные данные, указавшие на увеличение запасов нефти в США на 3,66 млн баррелей по итогам прошедшей недели. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения запасов на 2,4 млн баррелей.
Данные Минэнерго, обнародованные в среду, указали на максимальный с марта 2017 года рост запасов нефти в США на минувшей неделе - на 6,81 млн баррелей.
Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,6 млн баррелей после снижения в течение 12 предыдущих недель.
Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 10,9 млн б/с.
Запасы бензина в стране по итогам недели сократились на 740 тыс. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 3,57 млн баррелей.
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