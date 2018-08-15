Турпоток из Китая в Россию за полгода вырос на 20%

Количество китайских туристов в составе организованных групп, посетивших Россию в первом полугодии 2018 года, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в ассоциации "Мир без границ".

"За полгода китайские туристы совершили почти 374 тыс. поездок в Россию в составе организованных туристских групп, что на 20% больше, чем в прошлом году. При этом 75% въехали в страну без визы", - рассказали в организации.

По данным ассоциации, снижение классического турпотока из КНР во время Чемпионата мира по футболу на 38% было компенсировано за счет приезда китайских болельщиков и индивидуальных туристов. По итоговым данным Минкомсвязи РФ, граждане Китая оформили больше всего FAN ID среди иностранных болельщиков - 68 тыс.

Чаще всего китайские туристы в первом полугодии посещали Москву - 155 тыс. человек (+19%) и Приморский край - 77 тыс. (+14%). При этом турпоток из Китая в Санкт-Петербург за полгода вырос на 32%, город посетили 76 тыс. китайских путешественников.

"Несмотря на то, что турпоток из Китая в Россию ежегодно растет, рынок определенно ощущает запрос на новые туристические маршруты, поскольку возможности Москвы и Петербурга для гостей из Китая уже во многом исчерпаны. Перспективными могут оказаться соседние с ними места: так 2019 год может стать временем активного включения в "китайский маршрут" Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей", - сообщили в ассоциации.

В то же время турпоток из России в Китай в первом полугодии снизился на 16% по сравнению с прошлым годом, в страну по безвизовому каналу выехало около 153 тыс. россиян. "Так, из Приморского края поток в Китай сократился на 39%, отрицательная динамика также в Иркутской (-10%), Новосибирской (-31%) областях и Хабаровском крае (-12%). При этом из Москвы отмечен небольшой рост: жители столицы посещали Китай на 3% чаще, чем годом ранее", - сообщили в организации.