Волкер: Вашингтон будет вводить все новые санкции, пока Москва не начнет сотрудничество для решения проблемы Донбасса

Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что санкции США в отношении РФ будут действовать, пока Россия не предложит меры для достижения мира в Донбассе и не начнет сотрудничать с целью поиска соответствующего решения.
"У нас сейчас есть много пакетов санкций против России, связанных с отравлением Скрипалей, с ситуацией в Украине, с нарушением прав людей. Мы хотим показать России, что ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложением относительно улучшения ситуации, для достижения мира. А до этого мы будем слой за слоем применять следующие санкции к России, пока она не начнет сотрудничать для поиска решения", - сказал К.Волкер в интервью телеканалу "Прямой" в среду.
Он отметил, что санкции уже имеют эффект, хотя пока "не изменили фундаментально политику России относительно Крыма и Донбасса". "Но я знаю, что они создают давление и есть пожелание с российской стороны, чтобы эти санкции каким-то образом снять", - сказал спецпредставитель госдепа.
По его словам, если РФ будет согласна на имплементацию пунктов Минских договоренностей, "только тогда можно будет говорить об их отмене", а в противном случае санкции будут лишь усиливаться.
На вопрос о том, не намерен ли К.Волкер уходить со своей должности, он ответил отрицательно: "Четко хотел бы заявить, что нет планов что-то менять".
Прикаспийские государства, не допустив вмешательства извне, добились подписания Конвенции о правовом статусе Каспия - Эльмар Мамедьяров
В Азербайджане ввели в строй новый пограничный комплекс на границе с РФ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Цены на нефть усилили падение на данных о запасах в США, Brent торгуется у $70,6 за баррель
Курс манат/доллар на 16 августа - 1,7 манат/$1
ADIF создал Электронную систему отчетности для сбора отчетности от банков
ГААД получит более 20 млн манатов на реконструкцию проспекта Бабек в Баку
Средний размер пенсии в Азербайджане на начало июля составляет $129
Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле у гражданина Турции более 60 газовых баллонов – ГТК
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Банк Республика предлагает 10%-ую скидку по кредитам
Синергия должна стать основной ценностью Caspian Asian Club, Самир Гаджиев
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений