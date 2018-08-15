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Дальнее зарубежье 15.08.2018 22:22

Волкер: Вашингтон будет вводить все новые санкции, пока Москва не начнет сотрудничество для решения проблемы Донбасса

Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что санкции США в отношении РФ будут действовать, пока Россия не предложит меры для достижения мира в Донбассе и не начнет сотрудничать с целью поиска соответствующего решения.

"У нас сейчас есть много пакетов санкций против России, связанных с отравлением Скрипалей, с ситуацией в Украине, с нарушением прав людей. Мы хотим показать России, что ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложением относительно улучшения ситуации, для достижения мира. А до этого мы будем слой за слоем применять следующие санкции к России, пока она не начнет сотрудничать для поиска решения", - сказал К.Волкер в интервью телеканалу "Прямой" в среду.

Он отметил, что санкции уже имеют эффект, хотя пока "не изменили фундаментально политику России относительно Крыма и Донбасса". "Но я знаю, что они создают давление и есть пожелание с российской стороны, чтобы эти санкции каким-то образом снять", - сказал спецпредставитель госдепа.

По его словам, если РФ будет согласна на имплементацию пунктов Минских договоренностей, "только тогда можно будет говорить об их отмене", а в противном случае санкции будут лишь усиливаться.

На вопрос о том, не намерен ли К.Волкер уходить со своей должности, он ответил отрицательно: "Четко хотел бы заявить, что нет планов что-то менять".

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Тэги: УКРАИНА, США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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