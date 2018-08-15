Режим чрезвычайного положения сроком на год введен в Генуе после обрушения моста

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в среду объявил о введении режима чрезвычайного положения в Генуе сроком на 12 месяцев в связи с обрушением моста, жертвами которого стали, по меньшей мере, 39 человек, сообщают итальянские СМИ.

Ранее в среду прошло экстренное заседание совета министров Италии в связи с ситуацией в Генуе, на котором было принято решение о введении режима ЧП в городе.

На ликвидацию последствий катастрофы будут выделены 5 млн евро.

Также в стране объявят день траура по погибшим в результате крушения моста.

Днем 14 августа в Генуе рухнул пролет автомобильного моста на высоте свыше 100 метров. В результате трагедии, по последним данным, погибли 39 человек, еще 16 получили травмы. По данным местных властей, причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.

По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, пролегающая по итальянскому региону Лигурия, а потом переходящая во французскую трассу A8.