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Дальнее зарубежье 15.08.2018 23:23

Режим чрезвычайного положения сроком на год введен в Генуе после обрушения моста

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в среду объявил о введении режима чрезвычайного положения в Генуе сроком на 12 месяцев в связи с обрушением моста, жертвами которого стали, по меньшей мере, 39 человек, сообщают итальянские СМИ.

Ранее в среду прошло экстренное заседание совета министров Италии в связи с ситуацией в Генуе, на котором было принято решение о введении режима ЧП в городе.

На ликвидацию последствий катастрофы будут выделены 5 млн евро.

Также в стране объявят день траура по погибшим в результате крушения моста.

Днем 14 августа в Генуе рухнул пролет автомобильного моста на высоте свыше 100 метров. В результате трагедии, по последним данным, погибли 39 человек, еще 16 получили травмы. По данным местных властей, причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.

По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, пролегающая по итальянскому региону Лигурия, а потом переходящая во французскую трассу A8.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ГЕНУЯ, МОСТ, ЧП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]