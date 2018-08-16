SEC направила в Tesla запрос относительно твитов Маска о выкупе акций

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США направила в Tesla Inc. запрос относительно заявлений главы компании Илона Маска в соцсети о его планах выкупить компанию, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
SEC запрашивает информацию у каждого из директоров Tesla. При этом неизвестно, какие конкретно данные интересуют регулятора, отмечается в статье.
Представители комиссии и Tesla отказались от комментариев.
На прошлой неделе WSJ также со ссылкой на источники сообщала, что SEC намерена выяснить, насколько правдивым было заявление главы Tesla относительно его планов выкупить компанию и наличия соответствующего финансирования для этого. Регулятора интересует, были ли у И.Маска фактические основания для подобных заявлений, также он намерен понять, почему столь важная информация была распространена им через Twitter.
И.Маск 7 августа написал в своем микроблоге в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено".
И.Маск и топ-менеджеры Tesla владеют примерно 25% акций компании, индивидуальным инвесторам принадлежит чуть более 17%. Остальная часть приходится на институциональных инвесторов, по данным FactSet.
В то же время T.Rowe Price Group Inc. и Fidelity Investments сообщили во вторник о продаже значительной части принадлежащих им акций Tesla. Во втором квартале они сократили свои пакеты более чем на 20%: первая из инвестфирм продала 3,7 млн бумаг Tesla, вторая - 3,1 млн бумаг.
Тем не менее, обе компании продолжают владеть в совокупности более чем 20 млн акций производителя электромобилей и остаются двумя из пяти крупнейших акционеров компании.
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