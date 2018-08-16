Малазийский суд постановил продолжить слушания по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Высокий суд Малайзии постановил в четверг продолжить судебное разбирательство по делу об убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чон Нама, сообщает сайт издания "Ченнел ньюс Эйша".
По словам судьи Азми Ариффина, у стороны обвинения в распоряжении достаточное количество улик, чтобы считать 28-летнюю гражданку Вьетнама Доан Ти Хуонг и 25-летнюю гражданку Индонезии Сити Айсиях главными обвиняемыми в деле об убийстве Ким Чон Нама.
"Мы очень разочарованы постановлением... Мы сделаем все возможное при защите", - заявил адвокат одной из женщин Гуи Сунь Сэн.
В то же время судья подтвердил, что также обвиняемыми считаются еще четыре человека, гражданина КНДР, которые в настоящее время находятся на свободе, поскольку им удалось покинуть территорию Малайзию сразу после нападения на сводного брата Ким Чен Ына.
По версии обвинения, северокорейские граждане завербовали женщин и проинструктировали их, предоставив им отравляющее вещество.
Газета пишет, что после вынесения судьей решения о продолжении разбирательства обвиняемые женщины выглядели шокированными и готовыми заплакать. Они отрицают свою вину. По версии обвиняемых, они стали жертвами сговора северокорейских спецслужб, которые убедили их, будто они принимают участие в телевизионном шоу.
Если суд признает их виновными, им грозит смертная казнь через повешение.
Ким Чон Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему плеснули в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.
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