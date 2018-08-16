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АПК 16.08.2018 12:23

Кабмин расширил состав коллегии Минсельхоза Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в состав коллегии Министерства сельского хозяйства, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно изменениям, состав коллегии расширен с 13 до 15 человек.

Председателем коллегии является министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАБМИН, МИНСЕЛЬХОЗ, КОЛЛЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]