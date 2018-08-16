Кабмин расширил состав коллегии Минсельхоза Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в состав коллегии Министерства сельского хозяйства, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Согласно изменениям, состав коллегии расширен с 13 до 15 человек.
Председателем коллегии является министр сельского хозяйства Инам Керимов.
Б.Рустамбеков
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