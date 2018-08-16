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Регион 16.08.2018 12:31

Премьер Армении распустил Совет старейшин Еревана

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение распустить Совет старейшин Еревана, выполняющий функции высшего органа правления столицы.

"Совет старейшин Еревана распускается, день новых выборов мэра назначит Центральная избирательная комиссия Армении", - заявил премьер Никол Пашинян.

Он также добавил, что такие масштабные выборы будут проходить впервые за время работы нового кабинета министров, и призвал обеспечить прозрачность избирательного процесса.

9 июля сообщалось, что мэр Еревана, член возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Тарон Маргарян подал в отставку.

Ранее оппозиционная фракция "Елк" (фракция действующего премьера Н.Пашиняна) в Совете старейшин мэрии Еревана потребовала отставки Т.Маргаряна.

В середине мая демонстранты несколько дней проводили акции протеста с требованием отставки мэра Еревана, считая его "ставленником" С.Саргсяна, и обвиняя в неэффективной трате государственных средств.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, СОВЕТ, РОСПУСК


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