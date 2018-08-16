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Дальнее зарубежье 16.08.2018 13:15

Глава Восточного комитета экономики ФРГ отмечает рост контактов между РФ и Германией, но напоминает про нерешенную проблему

Количество контактов между Германией и Россией в последнее время растет, но настоящая нормализация отношений возможна только в случае успешного хода мирного процесса на востоке Украины, убежден глава экономического объединения "Восточный комитет германской экономики" (OAOEV) Вольфганг Бюхеле.

"Интенсивность контактов между Германией и Россией за последние месяцы существенно выросла. Это радостное развитие", - сказал В.Бюхеле, чье заявление поступило в "Интерфакс" в четверг.

В.Бюхеле перечислил темы, которые интересуют как Германию, так и Россию - торговля, укрепление ВТО, защита климата, контроль миграции, соблюдение соглашения по Ирану, борьба с терроризмом, газопровод Nord Stream 2.

"Но понятно одно: настоящая нормализация двухсторонних отношений будет только в случае успешного мирного процесса на востоке Украины. Поэтому и здесь мы надеемся на новые сигналы и предложения из Москвы. Они смогут открыть большие шансы новой, позитивной повестке дня в отношениях между Россией и ЕС", - считает глава объединения.

Заявление было сделано в преддверии встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в резиденции Мезеберг 18 августа.

Комитет OAOEV объединяет компании, работающие в странах Восточной Европы.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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