Глава Восточного комитета экономики ФРГ отмечает рост контактов между РФ и Германией, но напоминает про нерешенную проблему

Количество контактов между Германией и Россией в последнее время растет, но настоящая нормализация отношений возможна только в случае успешного хода мирного процесса на востоке Украины, убежден глава экономического объединения "Восточный комитет германской экономики" (OAOEV) Вольфганг Бюхеле.

"Интенсивность контактов между Германией и Россией за последние месяцы существенно выросла. Это радостное развитие", - сказал В.Бюхеле, чье заявление поступило в "Интерфакс" в четверг.

В.Бюхеле перечислил темы, которые интересуют как Германию, так и Россию - торговля, укрепление ВТО, защита климата, контроль миграции, соблюдение соглашения по Ирану, борьба с терроризмом, газопровод Nord Stream 2.

"Но понятно одно: настоящая нормализация двухсторонних отношений будет только в случае успешного мирного процесса на востоке Украины. Поэтому и здесь мы надеемся на новые сигналы и предложения из Москвы. Они смогут открыть большие шансы новой, позитивной повестке дня в отношениях между Россией и ЕС", - считает глава объединения.

Заявление было сделано в преддверии встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в резиденции Мезеберг 18 августа.

Комитет OAOEV объединяет компании, работающие в странах Восточной Европы.