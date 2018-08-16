Атака на учебный центр управления нацбезопасности в Кабуле пресечена, нападавшие ликвидированы - полиция

Вооруженная атака на учебный центр управления национальной безопасности Афганистана в квартале Калае-Вазир в Кабуле пересечена спустя два часа, двое нападавших убиты, сообщил начальник пресс-центра полиции Кабула Хашмат Станекзай.

В четверг утром группа вооруженных лиц закрепилась в строящемся здании напротив учебного центра УНБ ИРА и начала обстрел ее территории.

Район оцеплен силовыми структурами, идет операция по прочесыванию местности, сообщил он.

В этом же квартале расположен ряд государственных объектов, в том числе и военная академия имени маршала Касима Фахима.

Накануне в столичном квартале Даште-Барчи, на западе афганской столицы, преимущественно заселенном шиитами, террорист-смертник атаковал учебный центр "Мавауд", в результате чего погибли 48 человек, 67 человек, в основном учащиеся учебного центра, ранены.