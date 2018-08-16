В Петербурге обокрали консула Южной Кореи

Кошелек с крупной суммой денег украли в петербургском кафе у дипломата из Южной Кореи, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города в четверг.
"15 августа в 78-й отдел полиции обратилась консул Южной Кореи, которая сообщила, что в полдень в кафе на Невском проспекте, 26 обнаружила отсутствие кошелька с $4,4 тыс.", - сказал собеседник.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
В генеральном консульстве Южной Кореи в Петербурге не комментируют ситуацию. "Мы не комментируем данную ситуацию", - сказал собеседник.
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