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Дальнее зарубежье 16.08.2018 14:00

В Петербурге обокрали консула Южной Кореи

Кошелек с крупной суммой денег украли в петербургском кафе у дипломата из Южной Кореи, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города в четверг.

"15 августа в 78-й отдел полиции обратилась консул Южной Кореи, которая сообщила, что в полдень в кафе на Невском проспекте, 26 обнаружила отсутствие кошелька с $4,4 тыс.", - сказал собеседник.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В генеральном консульстве Южной Кореи в Петербурге не комментируют ситуацию. "Мы не комментируем данную ситуацию", - сказал собеседник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ДИПЛОМАТ, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]