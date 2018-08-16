Госкомтелерадио Украины предлагает ввести санкции против 35 российских издательств

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) внес на рассмотрение Кабинета министров Украины проект распоряжения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к российским издательствам, которые издают и распространяют продукцию антиукраинского содержания.

Как сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, по результатам трехлетнего мониторинга был составлен перечень книжных изданий, содержание которых "направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека". По состоянию на 15 августа 2018 года в перечень внесены 192 издания, выпущенные 35 российскими издательствами.

"Санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает заметное место и носит систематический характер... Такая "литература" является составляющей гибридной войны, которую ведет против Украины Россия. И ей надо давать достойный отпор", - отметил первый замглавы Госкомтелерадио Богдан Червак.

По его словам, в случае принятия этого распоряжения Кабмином ожидается значительное сокращение импорта издательской продукции с территории РФ, а высвобожденные рыночные ниши откроют новые возможности для украинских издателей и дистрибьюторов.

Проектом распоряжения предусмотрено вынести вопрос применения к определенным юридическим лицам персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.