Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе в четверг составил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 16 августа с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7 манат/$1", - сообщили в ЦБА.
На предыдущем валютном аукционе 14 августа средневзвешенный курс также составил 1,7 манат/$1.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Азизов
Президент Алиев присвоил генеральские звания офицерам ГПС Азербайджана
Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав ГПС Азербайджана орденами и медалями
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Сборная России по футболу взлетела на 21 позицию и занимает 49-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная Азербайджана в августовском рейтинге ФИФА сохранила 105-ое место
Азербайджанские пограничники задержали группу промышляющую торговлей наркотиками
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
Путин обсудил с Пашиняном отношения РФ и Армении, взаимодействие в рамках ОДКБ – Кремль
До 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после обрушения моста в итальянской Генуе
Возможность проведения саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в первой декаде сентября прорабатывается - Песков
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Клуба экспортеров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений