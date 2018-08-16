Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июле 2018г увеличился на 13%, инвестиции в жилстрой – на 22%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-июле 2018 года, составила 1 млн 97,1 тыс. кв. метров, что на 12,7% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, в январе-июле капвложения в жилищное строительство составили 580,8 млн манатов (рост на 21,7%).
Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2017 году, составила 1 млн 727,4 тыс. кв. метров, что на 18,6% меньше показателя 2016 года.
За 2017 год капвложения в жилищное строительство составили 891 млн манатов (рост на 21,7%).
Б.Рустамбеков
Президент Алиев присвоил генеральские звания офицерам ГПС Азербайджана
Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав ГПС Азербайджана орденами и медалями
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Сборная России по футболу взлетела на 21 позицию и занимает 49-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная Азербайджана в августовском рейтинге ФИФА сохранила 105-ое место
Азербайджанские пограничники задержали группу промышляющую торговлей наркотиками
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
Путин обсудил с Пашиняном отношения РФ и Армении, взаимодействие в рамках ОДКБ – Кремль
До 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после обрушения моста в итальянской Генуе
Возможность проведения саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в первой декаде сентября прорабатывается - Песков
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Клуба экспортеров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений