Президент Алиев присвоил генеральские звания офицерам ГПС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил звания генерал-полковник двум генерал-майорам Государственной пограничной службы (ГПС) - Аскеру Халилову и Афгану Тагиеву, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, полковникам ГПС – Азеру Ибрагимову, Аязу Гусейнову и Расулу Тагиеву присвоено воинское звание генерал-майор.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.

Ф.Исазаде