Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана

ОАО «Азерсу» направит 7 млн 191,8 тыс. манатов на улучшение водоснабжения городов Ширван и Агстафа.

Как отмечается в информации, размещенной на сайте tender.gov.az, Азерсу подписало контракт с ООО "Muhendis Tikinti Layihe" на проведение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Ширван. Сумма контракта составила 2 млн 651,6 тыс. манатов.

Второй контракт подписан с ООО «Ekvator-M» на улучшение водоснабжения в городе Агстафа. Стоимость контракта составляет 4 млн 540,2 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков