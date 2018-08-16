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16.08.2018 14:19

Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана

ОАО «Азерсу» направит 7 млн 191,8 тыс. манатов на улучшение водоснабжения городов Ширван и Агстафа.

Как отмечается в информации, размещенной на сайте tender.gov.az, Азерсу подписало контракт с ООО "Muhendis Tikinti Layihe" на проведение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Ширван. Сумма контракта составила 2 млн 651,6 тыс. манатов.

Второй контракт подписан с ООО «Ekvator-M» на улучшение водоснабжения в городе Агстафа. Стоимость контракта составляет 4 млн 540,2 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, РАБОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]