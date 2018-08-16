Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана

ОАО «Азерсу» направит 7 млн 191,8 тыс. манатов на улучшение водоснабжения городов Ширван и Агстафа.
Как отмечается в информации, размещенной на сайте tender.gov.az, Азерсу подписало контракт с ООО "Muhendis Tikinti Layihe" на проведение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Ширван. Сумма контракта составила 2 млн 651,6 тыс. манатов.
Второй контракт подписан с ООО «Ekvator-M» на улучшение водоснабжения в городе Агстафа. Стоимость контракта составляет 4 млн 540,2 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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