Песков пока не может сказать, что Путин подарит на свадьбу главе МИД Австрии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не уточняет, что Владимир Путин подарит на свадьбу главе МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Я пока не могу этого сказать. Мы сообщим", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он рассказал, что В.Путин получил приглашение на торжество в ходе своего визита в Вену и "с удовольствием его принял".

Д.Песков заметил, что это уже не первое частное светское мероприятие за границей, которое посещает В.Путин. "Такое бывало", - сказал он, но не назвал конкретных примеров.

Пресс-секретарь президента добавил, что журналисты кремлевского пула не будут присутствовать на мероприятии.

Ранее Д.Песков сообщил журналистам, что В.Путин будет гостем на свадьбе главы МИД Австрии. По его словам, президент по пути в Берлин заедет на это мероприятие. После этого он отправится в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель.

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