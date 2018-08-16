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Регион 16.08.2018 14:31

Экс-президент Кочарян не намерен покидать Армению - адвокат

Экс-президент Армении Роберт Кочарян находится в Ереване и не планирует покидать страну, сообщил его адвокат Айк Алумян.

"Намерения покинуть страну, насколько мне известно, у Роберта Кочаряна нет", - сказал А.Алумян в четверг журналистам.

По его словам, "всем известно, что Кочарян самостоятельно вернулся в Армению для допроса, хотя и мог этого не делать".

"Если, вдруг, он все-таки решит сменить местонахождение, то, безусловно, проинформирует об этом следственный орган", - заявил адвокат.

А.Алумян уточнил, что Р.Кочарян в настоящее время находится в Ереване.

Он сообщил, что в случае повторного ареста Р.Кочаряна сторона защиты обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Я не могу предвидеть, каково будет решение Кассационного суда, но если Кассационный суд решит посадить в тюрьму Роберта Кочаряна, мы, конечно, обратимся в Европейский суд", - сказал А.Алумян.

26 июля Специальная следственная служба предъявила Р.Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день после предъявления обвинения он был арестован на два месяца. Защита Р.Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

Глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян заявил 16 августа, что в случае попытки Р.Кочаряна покинуть страну ему будет избрана мера пресечения. "На данный момент меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна не избрано, но если он попытается покинуть страну, это будет расценено как попытка препятствования следствию, и будет применена мера пресечения", - сказал С.Хачатрян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, АДВОКАТ


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