Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал "охотой на ведьм" расследование, курируемое спецпрокурором Робертом Мюллером, о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, пишет газета "Уолл-стрит джорнэл".
"Вы знаете, в теории, в отношении меня не ведется расследование... Я не цель (расследования - ИФ). В общем, как ни крути, я думаю, что это все - я зову это "охотой на ведьм" - подделка", - приводит газета его слова.
Несмотря на это, американский президент вновь подтвердил готовность дать показания Р.Мюллеру в рамках расследования, хотя и считает, что "оно было сильно дискредитировано".
Информация о возможности допроса американского президента в рамках расследования впервые появилась в декабре 2017 года. С тех пор команда юристов Д.Трампа и следователи Р.Мюллера ведут переговоры относительно условий проведения такой встречи.
Юристы Д.Трампа ранее выдвигали условие, что Р.Мюллер не должен задавать вопросы Д.Трампу о его действиях, совершенных им на посту американского президента, в том числе это касается и увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми.
Ранее американские СМИ также писали, что юристы Д.Трампа в настоящее время напрямую возможность дачи показаний не отклоняют, но также и не выступают с новыми предложениями о возможных условиях. Юристы обеспокоены, что президент может оговорить себя во время дачи показаний. Они готовы были сообщить Р.Мюллеру, что Д.Трамп откажется от интервью, но сам президент, уверенный в способности убедить спецпрокурора в своей невиновности, настоял, чтобы юристы продолжили переговоры.
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