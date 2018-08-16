ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле 15 августа, в результате которого погибли 48 человек

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в среду на учебный центр на западе Кабула, сообщили афганские СМИ.
15 августа в столичном квартале Даште-Барчи, на западе афганской столицы, преимущественно заселенном шиитами, террорист-смертник атаковал учебный центр "Мавауд". В результате атаки погибли 48 человек, 67 человек, в основном учащиеся учебного центра, ранены.
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