ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле 15 августа, в результате которого погибли 48 человек

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в среду на учебный центр на западе Кабула, сообщили афганские СМИ.

15 августа в столичном квартале Даште-Барчи, на западе афганской столицы, преимущественно заселенном шиитами, террорист-смертник атаковал учебный центр "Мавауд". В результате атаки погибли 48 человек, 67 человек, в основном учащиеся учебного центра, ранены.