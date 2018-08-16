Турецкий политолог видит перспективы активного сближения Анкары и Москвы после резкого ухудшения отношений Турции с США

Турция в условиях резко ухудшившихся отношений с США в ближайшее время усилит сближение с Россией, но эти шаги не будут иметь характер долгосрочной стратегии, считает турецкий политолог, эксперт по евразийской политике аналитического центра "Международная организация стратегических исследований" (Анкара) Керим Хас.
"Проблемы между Турцией и США приобретают системный характер. Отдаляясь от Вашингтона, Анкара в ближайшее время, полагаю, будет более активно поворачиваться в сторону Москвы. Но эти действия турецкого руководства не станут элементом долгосрочной стратегии в выстраивании отношений с Россией. Сближение с Москвой является результатом вынужденного российско-турецкого партнерства по урегулированию сирийского кризиса", - заявил К.Хас в четверг "Интерфаксу".
По оценке турецкого политолога, отношения с Россией будут иметь прагматичный характер, и у обеих сторон "есть стимул взвесить и обсудить взаимные интересы, а так же оценить, насколько они долгосрочны".
На его взгляд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует нынешний кризис в отношениях с США, прежде всего, для усиления своих внутриполитических позиций, а также в качестве предлога указать на Вашингтон, как на источник всех кризисных явлений в турецкой экономике.
"Экономический кризис в Турции был ожидаем, но сейчас, когда налицо все его признаки, президент нашел, на кого можно возложить ответственность. Разумеется, на США. Идут разговоры об ожидаемых санкциях в отношении ряда турецких министров, а также банков, обвиняемых в обхождении санкционного режима в отношении Ирана. В течение ближайших нескольких месяцев Эрдоган будет в выигрыше, поскольку имеет шанс укрепить свои позиции", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, по словам К.Хаса, есть риск выхода ситуации из-под контроля и обострения не только экономической, но и внутриполитической ситуации в Турции.
"Когда население Турции более глубоким образом ощутит негативный эффект от экономического кризиса, то возможно резкое обострение не только ситуации в экономике, но и внутриполитической ситуации. И даже возможны определенные проблемы с точки зрения обеспечения государственной безопасности", - считает эксперт.
По его оценке, на данный момент сложно обозначить предел конфронтации между Турцией и США. "На мой взгляд, пока крайне сложно сказать, где может быть предел конфликта. Но напряженность нарастает, и обостряется. И даже, если предположить, что будет достигнута договоренность об освобождении американского пастора Эндрю Бронсона, удерживаемого в Турции, напряженность между Вашингтоном и Анкарой не ослабнет", - сказал К.Хас.
Нынешний экономический кризис, а также ухудшение отношений с Вашингтоном, Р.Эрдоган будет активно использовать для демонстрации особой позиции Турции в НАТО, считает эксперт.
"Говорить о перспективе выхода из НАТО можно чисто теоретически, и ни Турции, ни лично Эрдогану это не выгодно. Полагаю, что он не стал бы заявлять о выходе из альянса и закрывать для него базу "Инджирлик" (авиабаза в Турции, используемая НАТО и турецкими ВВС - ИФ). Но ему была бы выгодна ситуации, при которой в НАТО заговорили бы о нежелательности членства Турции в альянсе. На внешний фактор удобно возлагать ответственность за внутренние проблемы, и поэтому Эрдоган готов на обострение напряженности не только в отношениях с США, но и с рядом других западных игроков", - сказал К.Хас.
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